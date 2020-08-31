الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية يُسمون مصطفى أديب لرئاسة الوزراء

أعلن الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية من أعضاء مجلس النواب، نجيب ميقاتي وسعد الحريري وتمام سلام، أنهم اختاروا سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب، لتولي منصب رئيس الوزراء وذلك خلال الاستشارات النيابية التي أجروها صباح اليوم مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

واستُهلت جلسة الاستشارات النيابية الملزمة باجتماع عون مع ميقاتي، حيث أعلن رئيس الحكومة الأسبق أنه اختار السفير مصطفى أديب، مشددا في نفس الوقت على أن شخصا واحدا لن يستطيع إنقاذ لبنان من المصاعب التي يمر بها، وأن الأزمات التي تشهدها البلاد تقتضي تشكيل فريق عمل من الوزراء المختصين (الخبراء) لأداء العمل المطلوب بصورة متكاملة ومنسجمة.

وكشف ميقاتي – في تصريح صحفي عقب اللقاء مع عون – أن اختيار السفير مصطفى أديب، جاء باقتراح من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

من جانبه، قال سعد الحريري إن الهدف الحالي يجب أن يتركز على إعادة إعمار العاصمة بيروت التي تعرضت للدمار جراء انفجار ميناء بيروت البحري، إلى جانب إجراء الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة، والوصول إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي حتى يعود المجتمع الدولي إلى دعم لبنان ومن ثم السيطرة على الانهيار الراهن الذي تشهده البلاد ومن ثم العودة إلى مسار النمو.