وسائل إعلام إماراتية: مصرع شخص في انفجار بمطعم في دبي

أفادت وسائل إعلام محلية إماراتية، بمصرع شخص جراء انفجار اسطوانة غاز اليوم الاثنين بمطعم في إمارة دبي.
وذكرت صحيفة البيان، أن فرق الدفاع المدني في دبي تمكنت من السيطرة على حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية مسجلة حالة وفاة واحدة.
وأفاد مصدر في الدفاع المدني في دبي بأنه "في الساعة 04:31 من صباح اليوم ورد بلاغ من أحد الأشخاص يفيد بوقوع حريق في مطعم بالمدينة العالمية الثانية بمبنى مكون من أربعة طوابق، وعلى الفور انطلقت فرقة إطفاء وإنقاذ مركز ند الشبا إلى موقع الحادث وتم إخلاء المبنى كإجراء وقائي".
وتبين أن الحريق "ناجم عن انفجار نتيجة تسرب غاز، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب تداعيات الانفجار وتمت السيطرة على الحريق في الساعة 04:54 من صباح اليوم (خلال 33 دقيقة)، وتم تسليم موقع الحريق إلى شرطة دبي لاستكمال التحقيقات".
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