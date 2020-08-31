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أول تعليق من مصطفى أديب بعد توليه رئاسة الحكومة اللبنانية

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بسنت فاروق 2020-08-31 13:12 0 تبليغ

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وأكد أديب، أن الفرصة أمام بلدنا ضيقة والمهمة التى قبلناها بناء على أن كل القوى السياسية تفهم ذلك، وبإذن الله سنوفق بهذه المهمة من فريق العمل من أصحاب الكفاءة والاختصاص لإجراء اصلاحات سريعة.

وحصل أديب، سفير لبنان فى ألمانيا، على ما لا يقل عن 66 صوتا، أو ما يزيد على نصف أصوات أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 120 بعد أن أعلن التيار الوطنى الحر المسيحى ترشيحه له.

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