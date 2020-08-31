كوشنر من الإمارات: مستقبل المنطقة لا يجب أن يبقى رهينة للماضى

وصلت الطائرة التى تقل وفدى أمريكا وإسرائيل إلى الإمارات، اليوم الإثنين، حيث أكد مستشار الرئيس الأمريكى جاريد كوشنر، أن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية لاقت ترحيبا واسعا فى العالم، داعيًا لتوسيع مسار السلام فى المنطقة والعالم.





ووفقًا للتصريحات التى نقلتها شبكة "سكاى نيوز عربية"، قال مستشار ترامب وصهره، كوشنر، إن السلام أمر ضرورى لشعوب الشرق الأوسط، معتبرًا أن المعاهدة الإماراتية الإسرائيلية ستغير مسار السلام فى الشرق الأوسط، وأنها بداية مسار تاريخى للسلام. ودعا كوشنر الفلسطينيين إلى العودة للحوار والقيام بخطوات تجاه السلام، قائلاً: "رسالتنا للفلسطينيين هى رسالة أمل لتحسين مستقبلهم"، مضيفًا أن مستقبل المنطقة لا يجب أن يبقى رهينة للماضى.

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