رئيس الوزراء اللبناني المكلف: سأشكل حكومة متجانسة من الكفاءات والاختصاصيين

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى أديب أنه سيعمل على اختيار فريق عمل وزاري يكون متجانسا من أصحاب الكفاءة والاختصاص، مشددا على أن الأوضاع في لبنان تتطلب سرعة تشكيل الحكومة الجديدة في فترة زمنية قياسية.
جاء ذلك في كلمة مقتضبة ألقاها ظهر اليوم رئيس الوزراء اللبناني المكلف بعد اجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في أعقاب استدعائه لتكليفه رسميا بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الاستشارات النيابية الملزمة، والتي أفضت إلى اختيار 90 نائبا من أصل 120 نائبا في البرلمان لـ"أديب" لرئاسة الوزراء.
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