ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال الحريرى، بعد لقائه بالرئيس اللبنانى ميشال عون، صباح اليوم، إن الهدف يجب أن يكون إعادة إعمار بيروت، وتحقيق الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولى، حتى يعاود المجتمع الدولى دعمه للبنان.
وأشار إلى أن كل الكتل النيابية تدرك أنه للوصول إلى هذا الهدف، لا بد من إيجاد حكومة مشكلة من مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاختصاص، مشددًا على ضرورة تشكيل الحكومة بسرعة وأن تصوغ بيانها الوزارى بشكل أسرع.
وأكد الحريرى أهمية الالتقاء مع مبادرة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، موضحًا أن ماكرون يعمل مع المجتمع الدولى لينهض لبنان من الركام الذى يرزح تحته، وتحصل فيه إصلاحات حقيقية وبرنامج مع صندوق النقد الدولى.
وكان الرئيس عون بدأ صباح اليوم الإثنين، مشاورات نيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، تخلف حكومة حسان دياب التى تقدمت باستقالتها فى أعقاب انفجار مرفأ بيروت، وهى التطورات التى تأتى قبل زيارة الرئيس الفرنسى إلى لبنان، اليوم الإثنين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحريرى يرشح أديب لحكومة لبنان : نحتاج اليوم إلى حلول لا مناورات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.