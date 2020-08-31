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وخلال العقود الماضية، عملت ملكة الأردن إلى جانب الملك عبدالله الثانى، فى العمل الأهلى والخيرى والإنسانى، بالإضافة إلى خدمة المجتمعات المحلية.
ومن أبرز مبادرات الملكة رانيا 9 مبادرات، "مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية"، و"مؤسسة نهر الأردن"، و"إدراك"، و"متحف الأطفال الأردن"، و"الجمعية الملكية للتوعية الصحية"، ومدرستى"، و"أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين"، و"جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوى"، و"صندوق الأمان لمستقبل الأيتام"، و"المجلس الوطنى لشؤون الأسرة"، وفق الموقع الرسمى للملكة رانيا على شبكة الانترنت.
وأكثر ما يميز عمل الملكة رانيا إيمانها بهمة الشباب ا واهتمامها بغرس حب المعرفة وشغف التعليم فى الأطفال وتمكين المجتمعات، ما جعلها تنشئ منصات تعليمية مشهورة ترعاها بشكل مباشر، من أجل تطوير وتعليم الشباب فى الوطن العربى.
وتصنف دائما ضمن أكثر السيدات الأوليات فى الوطن العربى اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة، فمبادراتها تأتى دائما لدعم الجهود الوطنية وعمل مؤسسات المجتمع المدنى، ومن بين مبادراتها متحف الأطفال بما فيه من إمكانيات مزجت بين التعليم واللعب، ومبادرة "إدراك" التى عادت بالنفع على كثير من الشباب، إلى جانب تطوير مدارس المملكة.
ومن خلال مؤسسة نهر الأردن التى تأسست عام 1995 حينما كانت رانيا أميرة، وبمباركة من الملك الراحل الحسين، اهتمت بتمكين المجتمعات، فعملت على بناء القدرات المؤسسية لجمعيات خيرية فى قرى وبوادى المملكة، وساعدتها على تنفيذ برامج تتوافق مع أولويات المجتمعات المحلية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فى عيد ميلادها الـ50.. الملكة رانيا ديانا الشرق الأوسط صاحبة الـ9 مبادرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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