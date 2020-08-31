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انقسام حاد بين الإخوان فى تونس بسبب حكومة المشيشى

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عبير العدوى 2020-08-31 16:00 0 تبليغ

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كشف القيادى فى حزب حركة النهضة الإخوانى فى تونس، سمير ديلو،  اليوم الإثنين، عن انقسام كبير داخل الحركة بسبب قرار المصادقة على الحكومة المقترحة التى ستعرض يوم غد الثلاثاء، على البرلمان لنيل الثقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، يناقش مجلس شورى حركة النهضة، وهو الهيئة الأعلى فى الحزب الإخوانى، فى اجتماعه اليوم، الموقف النهائى من حكومة "الكفاءات المستقلة" التى شكلها هشام المشيشى، دون مشاركة الأحزاب.

وفى تصريحات لإذاعة "جوهرة" الخاصة، قال ديلو: "هناك من يدعو إلى التصويت لصالح الحكومة رغم وجود عديد التحفظات، على غرار تركيبة الحكومة، والارتباك الحاصل فى الفترة الأخيرة، وشق آخر يدعو إلى رفض التصويت لها والسعى إلى مقاربة أخرى".

وتطالب حركة النهضة بحكومة سياسية أو المزج بين السياسيين الممثلين للأحزاب، والتكنوقراط، حتى تكون لها الغلبة فى الحكومة التونسية باعتبارها حزب الأغلبية، بينما اضطر الرئيس التونسى قيس سعيد، لترشيح المشيشى لتشكيل الحكومة بعد أن استنفد النهضة، فرصه بعد سقوط حكومة مرشحه الحبيب الجملى فى تصويت البرلمان فى يناير الماضى.

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وتشير الوكالة الألمانية إلى أن الخلاف العميق بين مؤسسة الرئاسة التونسية والبرلمان حول دور الأحزاب فى الحكم، إذ تتهم الأحزاب الرئيس بالتأثير من الخلف فى اختيار المشيشى لحكومة تكنوقراط.

فيما أعلن حزب التيار الديمقراطى، الشريك فى حكومة تصريف الأعمال الحالية، وائتلاف الكرامة الموالى للنهضة، أنهما لن يُصوتا للحكومة، بينما أعرب الحزب الدستورى الحر المعارض وحركة الشعب الشريك فى الحكم عن تحفظاتهما على تركيبة الحكومة المقترحة.

وتحتاج حكومة المشيشى للأغلبية المطلقة، 109 أصوات، لنيل الثقة، ويمنح الدستور الرئيس حق حل البرلمان، إذا سقطت الحكومة بعد التصويت ضدها.

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