العراق : مقتل قيادى داعشى فى غارة للتحالف على الطارمية

أعلنت العمليات المشتركة العراقية، اليوم الإثنين، مقتل قيادى من تنظيم داعش الإرهابى، جراء غارة للتحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى الطارمية شمالى العاصمة بغداد، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية.





وتأتى العملية بعد ساعات من إلقاء القوات العراقية، القبض على 12 إرهابيا ينتمون للتنظيم الإرهابى فى محافظة الأنبار، اليوم الإثنين. ووفقا لموقع "السومرية نيوز"، قالت وكالة الاستخبارات العراقية: "إن مفارز مديرية استخبارات الأنبار تمكنت من إلقاء القبض على 12 إرهابيًا من داعش بمناطق متفرقة من محافظة الأنبار".

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