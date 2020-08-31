تمديد تعليق الرحلات الجوية بين العراق وتركيا حتى أكتوبر

وكانت سلطة الطيران المدنى العراقى، أعلنت فى 23 يوليو الماضى استئناف الرحلات الجوية المنتظمة لشركات الطيران العاملة فى مطار بغداد.
وجاء ذلك القرار استناداً إلى مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، التى اشترطت الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعى فى المطارات العراقية.
ونشرت سلطة الطيران المدنى دليل الإجراءات الوقائية والصحية لعودة النقل الجوى فى المطارات العراقية والتوجيهات الخاصة بسلامة المسافرين والعاملين فى المطارات، والتى تتبع الدليل الاسترشادى الصادر من قبل المنظمة الدولية للطيران المدنى (lCAO).
وتضمنت الإرشادات معايير التباعد الاجتماعى وفحص الحرارة وفحص فيروس كورونا pcr وغيرها من الاشتراطات التى تتبع شركات الطيران والوجهات المختلفة.
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