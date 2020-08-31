عاجل.. عارف النايض يطالب الأمم المتحدة بتفكيك الميليشيات ودعم شعب ليبيا

بعث الدكتور عارف النايض، الدبلوماسى الليبى ورئيس تكتل إحياء ليبيا، برسالة هامة إلى الأمين العام لللأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، يطالب فيها بوقفة أممية حازمة وفعالة مع الشعب الليبى فى مطالبه القانونية والمشروعة.





وأشار النايض فى رسالته، إلى أنه فى ضوء تصاعد الأحداث المتسارع فى ليبيا، ولاسيما فى طرابلس، فإنه يطالب الأمم المتحدة بوقفة حازمة وفعالة مع الشعب الليبى فى مطالبه المشروعة، ووضع حد للفساد فى جميع أنحاء ليبيا، وإدانة العبارات الداعية للقمع العنيف للتظاهرات المدنية والسلمية.

كما طالب رئيس تكتل إحياء ليبيا بحماية جميع المدنيين الليبيين بموجب قرارى مجلس الأمن الدولى 1970 و1973، وما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وعدم السماح لوزراء أو أى فاعلين سياسيين آخرين باستغلال الاحتجاج الشعبى للقيام بانقلاب مزعزع للاستقرار أو لإشعال فتنة أهلية فى أى مكان فى ليبيا.

وحذر النايض من أن دخول العاصمة طرابلس فى موكب يضم أكثر من 400 عربة عسكرية وآلاف من المسلحين، ثم الإقامة بين آلاف المرتزقة الأتراك والسوريين، لا ينم عن احترام فاعله لسيادة القانون، مطالبًا بإدانة تلك الممارسات ورفضها بشدة.

وفى إشارة إلى تركيا واستخدامها وزير الداخلية المقال فتحى باشا آغا، طالب النايض بإدانة وتوبيخ أممى واضح للدول التى تستخدم وزيرًا يُفترض أنه ليبى، ليعمل نيابة عنها ضد رئيس وزرائه، مع تحميل الحكومتين القائمتين فعليا فى ليبيا المسؤولية والمحاسبة الدولية، مع إلزامهما بتنفيذ الإصلاحات التى يطالب بها الليبيون، وإعادة الهيكلة بشكل عاجل بحيث تتشكل قدرات تنفيذية وفعالة وغير فاسدة "لتسيير الأعمال" فى جميع أنحاء ليبيا.

وأشار إلى أنه يجب أن تركز الحكومتان ـ فى طرابلس وبنغازى ـ على أمرين أساسيين، وهما الخدمات الأساسية بما فيها آليات مكافحة فيروس كورونا، وإجراء الانتخابات الرئاسية بحلول مارس 2021، بناءً على مخرجات لجنة فبراير ومرسوم مجلس النواب رقم 5 (2014) تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يضمن استعادة الشرعية الشعبية الليبية.

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وأكد النايض على ضرورة بدء حوار تكنوقراطى حقيقى وعملى بين الحكومتين الموجودتين، بعد إصلاحهما وإعادة هيكلتهما، على أن يكون فى مكان محايد، مشددًا على حتمية مغادرة جميع المرتزقة والقوات الأجنبية المتواجدة على أرض ليبيا على وجه السرعة، وتفكيك جميع الميليشيات فى ليبيا.

وأضاف، أنه يمكن إجراء حوار عملى وتكنوقراطى موازٍ بين جيشى الجانبين برئاسة رئيسى الأركان، جنبًا إلى جنب مع مساعديهما، فى نسخة تنفيذية من المناقشات العسكرية 5 + 5 المنصوص عليها فى مخرجات برلين. كما يؤدى الحوار الاقتصادى والمالى الموازى بين محافظى البنك المركزى ورئيسى المؤسسة الوطنية للنفط، من كلا الجانبين، إلى إنشاء مجلس تصدير نفط مشترك، وحساب إئتمان مشترك، وآلية دفع مشتركة متعددة التوقيعات (مراقبة دوليًا).

وفى ختام رسالته، جدد النايض طلبًا ليبيا بضرورة تسمية مبعوث أممى إلى ليبيا، لافتًا إلى أن الوقت حاسم فى هذه المسألة.