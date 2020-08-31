العراق يتخطى الـ 7 آلاف وفاة بسبب كورونا

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، قال الصحة العراقية فى بيان صحفى: "تم فحص 18578 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة فى العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلى للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 1605904 من النماذج".

وأشارت إلى أنه "تم تسجيل 3722 حالة شفاء خلال ذات المدة، ليكون إجمالى حالات الشفاء 176602 حالة"، بينما بلغت أعداد "الإصابات الإجمالية 234934 حالة، والوفيات 7042".