الإمارات: قطع العلاقات مع قطر لا تدخل فى اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى

بدأت، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الشفوية فى محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التى قدمتها دولة الإمارات ضد قطر فى قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى" .





وأفادت وكالة الانباء الاماراتية وام، بأن الجلسات أنطلقت عبر تقنية الاتصال المرئى مع المحكمة فى لاهاى بسبب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وتستمر أسبوعا ويقتصر الأمر على معالجة السؤال الفنى حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل فى النزاع بين الإمارات العربية المتحدة وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى.

وقالت سفيرة الامارات لدى هولندا الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، إن الإجراءات التى اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل فى نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، مؤكدة أنه فيما يخص حالة الإمارات العربية المتحدة فإن الإدعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية.

وتنبع قضية قطع العلاقات مع قطر من استمرار دعمها للإرهاب و التطرف حيث عدلت دولة الإمارات فى عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.

وأضافت، أن هذه الامتيازات كانت تقدم فى الماضى كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصرى، كما تشكو قطر، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات.

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وأكدت أن الإمارات العربية المتحدة، سعت باستمرار لتقليل أى تأثير سلبى للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح و مضياف وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء فى السفر أو الإقامة.

من جهته قال مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية والتعاون الدولى عبد الله النقبى : ترحب الإمارات بالمشاركة فى إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى.

و أضاف أن دولة الإمارات، تلتزم بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام و الازدهار، وهى منفتحة على ردم الصدع.