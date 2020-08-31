عاجل.. ماكرون لوح بعقوبات على كبار المسؤولين فى لبنان

لوّح الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، بعقوبات على كبار المسؤولين فى لبنان، اليوم الإثنين، حسبما أفادت أنباء عاجلة نشرتها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية ونقلتها شبكة "العربية".





وأشارت "لو فيجارو" إلى أن لائحة عقوبات ماكرون شملت رئيس البرلمان اللبنانى نبيه برى، ورئيس الوزراء الأسبق سعد الحريرى، ووزير الخارجية السابق جبران باسيل. وأضافت الصحيفة الفرنسية أن لائحة العقوبات كانت ستشمل بنات الرئيس اللبنانى ميشيل عون، لافتة إلى أن ماكرون أعد تلك اللائحة بالتنسيق مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب. وأضافت، أن التهديد بعقوبات على شخصيات لبنانية أدى لحلحلة عملية تشكيل الحكومة.

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