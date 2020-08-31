الجيش الليبى : انفجار فى معسكر اليرموك التابع للميليشيات بطرابلس

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وفى سياق آخر، أعربت بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، قبل يومين، عن قلقها إزاء انتهاكات مليشيات طرابلس بحق المتظاهرين السلميين، مؤكدة حاجة البلاد للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة.
وفى بيان لها، قالت البعثة الأممية إن ليبيا "تشهد تحولاً لافتًا فى الأحداث يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبى تطلعات الشعب الليبى إلى حكومة تمثله بشكل ملائم، كما وإلى الكرامة والسلام".
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