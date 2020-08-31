محمد بن زايد يبحث التطورات الإقليمية مع رئيس وزراء اليونان

وتطرق المسؤولان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التى تهم البلدين وفى مقدمتها آخر تطورات الأوضاع فى منطقة البحر المتوسط، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد الجانبان فى هذا السياق توافق وجهات النظر والرؤى الإماراتية - اليونانية بشأن ضرورة العمل على إيجاد التسويات السلمية للنزاعات والأزمات التى تشهدها عدد من دول المنطقة، ودعم المساعى والحلول الدبلوماسية بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والازدهار، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمى والعالمى.
كما تناول الجانبان "معاهدة السلام" بين الإمارات وإسرائيل، وأهمية هذا الاتفاق التاريخى فى تعزيز أركان الأمن والسلام والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط، والإسهام فى رسم مسار جديد للعلاقات يتحقق من خلاله مزيد من التنمية والتعاون والازدهار لمستقبل المنطقة.
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