الرئيس الفرنسى للبنانيين : أعود إلى بيروت كما وعدتكم

وكتب ماكرون : أقول للبنانيين إنكم كأخوة للفرنسيين، وكما وعدتكم، فها أنا أعودُ إلى بيروت لاستعراض المستجدّات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويًا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار. ووصل الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قبل قليل، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، فى زيارة هى الثانية بعد انفجار مرفأ بيروت، حيث من المقرر أن يزور ماكرون منزل الفنانة اللبنانية فيروز، عقب وصوله مباشرة، ثم يلتقى سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبانى الأسبق.

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