الجارديان: صراع ميليشيا السراج وباشاآغا ضربة لـ تركيا

حذرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الإثنين، من أن الصراع الدائر بين مليشيات حكومة الوفاق وبعضها البعض يعيق عملية تحقيق السلام وبناء المؤسسات الوطنية فى ليبيا، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الصراع بين ميليشيات فايز السراج ووزير داخليته فتحى باشا آغا، جاء بمثابة ضربة لتركيا التى تدعم تلك الميليشيات بالسلاح والمرتزقة السوريين لتنفيذ أجندتها فى احتلال ليبيا.





وحذرت الصحيفة البريطانية من خطورة الصراع بين ميليشيات طرابلس، بقيادة رئيس الوفاق فايز السراج، ومليشيات وزير داخليته المقال فتحى باشا آغا، مؤكدة أن تلك الانقسامات والصراعات بين السراج وباشا آغا تثير المخاوف بشأن جهود بناء السلام فى ليبيا.

وذكرّت الجارديان بأن وزير الداخلية الذى أقيل من منصبه، فتحى باشا آغا، كان يشكل عنصرًا أساسيًا فى مليشيات حكومة الوفاق، إلا أن علاقات باشا آغا برئيس الحكومة فايز السراج، كانت تتسم بتوتر دائم، ما يفسره حالة التنافس بينهما لدى أنقرة.

وقالت الصحيفة: "ينظر السراج حاليًا إلى باشا آغا على أنه تهديد واضح لسلطته، ويتبقى أمامه خياران إما إقالته بشكل دائم أو إعادته واستئناف التعاون الصعب بين الطرفين".

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وأضافت الصحيفة أن باشا آغا، المعروف بخلفيته الإخوانية، يحظى بدعم تركيا، وأن السراج يحاول وقف انهياره خشية الغرق، ما دفعه لإجراء تغييرات أمنية بتعيين وزير جديد للدفاع، ورئيس جديد للأركان، والتقى بقادة المجالس المحلية.

واعتبر تقرير الجارديان أن الصراع والاقتتال الداخلى بين السراج وباشا آغا ـ المواليان لأنقرة ـ وجّه ضربة لتركيا التى تدعم حكومة الوفاق بالمرتزقة والسلاح مقابل امتيازات ليبية للتنقيب عن الغاز فى البحر المتوسط، ومشاريع احتلال تحت مسمى الاستثمار.