عاجل .. الجيش الليبى : مقتل 3 مرتزقة سوريين موالين لتركيا فى طرابلس

وأعرب الجيش الوطنى الليبى، فى بيان صدر فى وقت متأخر ليل أمس الأحد، عن قلقه العميق إزاء الفوضى الأمنية والانتهاكات التى تجتاح مناطق غرب ليبيا، لافتا إلى متابعته عن كثب للتطورات الجارية فى طرابلس، ومشدداً على دعمه خطوات مكافحة الإرهاب وبسط النظام والقضاء على مسبّبات الفوضى الحاصلة، التى تهدد أمن وسلامة البلاد.

كما أكد دعمه للإجراءات المتخذة من أجل إنهاء تغوّل الميليشيات المسلحة وفرق المرتزقة السوريين، التى تديرها أقطاب خارجية يمثل مصالحها باشا اغا، وتسعى لتنفيذ طموحاتها الاستعمارية فى ليبيا، بحسب تعبيره.

كما أوضح الجيش فى بيانه أن عدم تدخله حالياً فى عمليات إعادة الاستقرار فى غرب البلاد لا يعنى ترك الشعب يواجه هذا المصير، وإنما يعنى إعطاء الفرصة للعقلاء من ممثلى القبائل والمناطق غرب ليبيا لأن يعملوا بأنفسهم على بسط النظام فى تلك المناطق.