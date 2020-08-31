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نبيه بري يحذر من العودة للفوضى في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة 

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حذر نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني وزعيم "حركة أمل" يوم الاثنين، من أن الاشتباكات المميتة بالأسلحة في الآونة الأخيرة، تثير خطر انزلاق البلاد إلى الفوضى والصراع الطائفي مجددا.
وقال بري: "حذار ثم حذار الاستمرار في هذا الأداء والسلوك السياسي اللامسؤول، فهو يمثل أرضية خصبة لإعادة استيلاد الفوضى وإيقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الإرهابية والتي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان والعبث بالوحدة وبالسلم الأهلي".

وشدد على أن "الاستخفاف والحقد والأنانية والكيدية السياسية وانعدام المسؤولية الوطنية والإنكار، كلها قد تكون مسببات تضع لبنان على حافة خطر وجودي".

وكان بري يشير إلى اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي تسببت في مقتل شخصين بمنطقة خلدة جنوبي بيروت، وإلى حادث قبلها بأيام في قرية كفتون الشمالية قتل فيه ثلاثة رجال بالرصاص.

وأثار العنف موجة اتصالات محمومة بين السياسيين اللبنانيين بمن فيهم بري، سعيا لاحتواء التوتر.

ودفعت الأزمة المالية والانفجار المدمر في مرفأ بيروت يوم الرابع من أغسطس لبنان، الذي لا يزال يعاني من آثار الحرب الأهلية الطائفية بين عامي 1975 و1990، إلى حافة الانهيار.

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