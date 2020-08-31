رئيس وزراء الكويت : تحسن الحالة الصحية لأمير البلاد

أبلغ رئيس مجلس الوزراء الكويتى صباح خالد الحمد الصباح، حكومة البلاد بتحسن الحالة الصحية لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".





وأعلنت الحكومة الكويتية فى تغريدة نشرتها اليوم الاثنين عبر "تويتر"، أن رئيس مجلس الوزراء أحاطها بالتحسن الذى تشهده الحالة الصحية للأمير. وأعلن الديوان الأميرى الكويتى أن أمير البلاد غادر فجر الـ22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية تكللت بالنجاح، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

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