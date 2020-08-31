عاجل.. رئيس الجزائر يقيل 8 محافظين ويعين 17 واليًا جديدًا

ووفقًا لبيان مقتضب أصدرته الرئاسة الجزائرية، ونقلته بوابة "العين الإخبارية"، فقد أجرى تبون تغييرا محدودًا فى سلك الولاة، أنهى بموجبه خدمة 8 محافظين، وقام بتعيين 17 واليًا جديدًا.

كما أنهى الرئيس الجزائرى خدمة 6 ولاة منتدبين، وأعلن تعيين 14 واليًا منتدبًا جديدًا، فى تغييرات هى الأولى من نوعها منذ تولى تبون للحكم فى الجزائر نهاية العام الماضى.

وكان الرئيس تبون أعطى مهلة قصيرة لبعض المحافظين لتسوية المشاكل العالقة فى المنطقة المعزولة التابعة لولاياتهم، والتى باتت معروفة بـ"مناطق الظل".

واتهم تبون بعض الولاة ـ دون تسميتهم ـ بالتواطؤ مع فلول النظام السابق لتعطيل المشاريع التنموية وإحداث مشاكل فى البلاد، مثل نقص السيولة فى البنوك والمصارف الحكومية وقطع المياه والكهرباء.