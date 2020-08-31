ووفقًا لبيان مقتضب أصدرته الرئاسة الجزائرية، ونقلته بوابة "العين الإخبارية"، فقد أجرى تبون تغييرا محدودًا فى سلك الولاة، أنهى بموجبه خدمة 8 محافظين، وقام بتعيين 17 واليًا جديدًا.
كما أنهى الرئيس الجزائرى خدمة 6 ولاة منتدبين، وأعلن تعيين 14 واليًا منتدبًا جديدًا، فى تغييرات هى الأولى من نوعها منذ تولى تبون للحكم فى الجزائر نهاية العام الماضى.
وكان الرئيس تبون أعطى مهلة قصيرة لبعض المحافظين لتسوية المشاكل العالقة فى المنطقة المعزولة التابعة لولاياتهم، والتى باتت معروفة بـ"مناطق الظل".
واتهم تبون بعض الولاة ـ دون تسميتهم ـ بالتواطؤ مع فلول النظام السابق لتعطيل المشاريع التنموية وإحداث مشاكل فى البلاد، مثل نقص السيولة فى البنوك والمصارف الحكومية وقطع المياه والكهرباء.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل.. رئيس الجزائر يقيل 8 محافظين ويعين 17 واليًا جديدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.