اتفاقية السلام فرصة تاريخية .. بيان إماراتى أمريكى إسرائيلى مشترك

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" ضم الوفد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومى الأمريكى ومائير بن شبات مستشار ورئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى إلى جانب عدد من ممثلى القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل.

وفيما يلى نص البيان المشترك:

"تمثل معاهدة السلام التى تم التوصل اليها بين دولة الإمارات ودولة اسرائيل برعاية أمريكية فى 13 أغسطس 2020 خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا.

توفر معاهدة السلام تفكيرا جديدا حول طريقة معالجة مشاكل المنطقة وتحدياتها، مع التركيز على الخطوات العملية التى لها نتائج ملموسة حيث تحمل فى طياتها الوعد ببناء جسور جديدة تعمل على خفض تصعيد النزاعات القائمة ومنع نشوب صراعات جديدة فى المستقبل.

تأتى هذه المعاهدة فى الوقت المناسب.. فعلى مدى العقد الماضى، شهدنا زيادة ملحوظة فى الحروب والدمار والنزوح وتحول ديموجرافى متزايد نحو الشباب.. ولذلك فإذا أردنا تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمقبلة فإنه يجب أن نستجيب بشكل فعال لكل هذه المغييرات.

أطلقت المعاهدة فرصة تاريخية فى إقامة علاقات اعتيادية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل والتى أدت إلى وقف خطط ضم دولة إسرائيل الأراضى الفلسطينية.

وتحث الولايات المتحدة ودولة الإمارات القادة الفلسطينيين على إعادة الانخراط مع نظرائهم الإسرائيليين فى المناقشات الرامية إلى تحقيق السلام.

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ألغت دولة الإمارات يوم السبت الموافق 29-8-2020 رسميا قانون المقاطعة الذى تم إصداره قبل 40 عاما، مما سمح للشركات والأفراد من دولة الإمارات بإقامة علاقات تجارية مباشرة مع دولة إسرائيل.

بدأ الوزراء من دولة الإمارات ودولة إسرائيل من مختلف القطاعات، ولا سيما فى الشؤون الخارجية والأمن الغذائى، مناقشاتهم الرسمية الأولى حول فرص وآفاق التعاون الثنائى.. لقد فتحنا بالفعل خطوط الاتصال بين البلدين، وبينما نتحدث الآن يتعاون الإماراتيون والإسرائيليون فى الأبحاث الطبية والصحية التى نأمل أن تؤدى إلى علاج لـ كوفيد-19.

لقد شهدنا اليوم أول رحلة تجارية لشركة طيران العال الإسرائيلية إلى الإمارات العربية المتحدة، تحمل مسؤولين إسرائيليين ووسائل إعلام.

ويوم غد، سيبدأ مسؤولون من دولة الإمارات ودولة إسرائيل والولايات المتحدة مناقشة آفاق التعاون الثنائى فى المجالات الرئيسية التالية: الاستثمار، والتمويل، والصحة، وبرنامج الفضاء المدنى، والطيران المدنى، والسياسة الخارجية والشؤون الدبلوماسية، والسياحة والثقافة.. لتكون النتيجة إقامة تعاون واسع بين دولتين هما من أكثر اقتصادات المنطقة ابتكارا وديناميكية.

تود دولة الإمارات ودولة إسرائيل الإعراب عن امتنانهما لردود الفعل الدولية الإيجابية على هذه المعاهدة من قبل عدد من الحكومات من جميع أنحاء العالم.. ونحن ممتنون بشكل خاص للرئيس الأمريكى ترامب لقيادته ولإدارته للدور الحاسم فى تحقيق هذا الإنجاز الدبلوماسى.. كما يشجعنا بشدة الدعم الواسع الذى لقيناه من الحزبين فى الكونغرس الأمريكى على هذا الإنجاز.

نأمل ونتوقع أن تؤدى جهودنا الجماعية فى المستقبل القريب إلى إطلاق سلسلة من التغييرات الإيجابية الكبيرة والصغيرة على حد سواء والتى ستضع شعوبنا والمنطقة بأسرها على طريق تحقيق الأمن والازدهار والسلام".