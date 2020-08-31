فيديو .. محمد بن زايد : موقف الإمارات ثابت وراسخ فى دعم قيام دولة فلسطينية

أكد ولى عهد أبوظبى، الشيخ محمد بن زايد، على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين الإماراتى والفلسطينى، مجدداً موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، وخاصة حقه فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.





وشدد بن زايد، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، على أن خيار الإمارات للسلام لن يكون على حساب دعمها الراسخ والعميق للشعب الفلسطينى الشقيق .

وأكد بن زايد حرص الإمارات على رعاية وأمان الجالية الفلسطينية، مُرحباً بجهود القائمين على إنشاء نادى الصداقة الإماراتى الفلسطينى .

وأوضح أن دولة الإمارات ستستمر فى دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخى الذى قدمته الإمارات، وهو موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيره أية إعتبارات .

وأشاد ولى العهد أبو ظبى بالنجاحات التى حققتها الجالية الفلسطينية على أرض الإمارات وأسهمت تلك النجاحات فى نمو وإزدهار الدولة، معرباً عن تطلعه فى المرحلة المقبلة فى إستمرار العطاء الإيجابى للجالية الفلسطينية الكريمة وأبنائها، مؤكدا بأن الإمارات ستكون دوما الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم .

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وجاء ذلك خلال إنطلاق أعمال نادى الصداقة "الإماراتى الفلسطينى"، مساء اليوم، بمبادرة من وجهاء وشخصيات ورجال أعمال من أبناء الشعبين الإماراتى والفلسطينى الشقيقين.

وفى ختام جلسته صدر بياناً يشيد بالدور التاريخى لدولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه التاريخية الثابتة .

وأضاف المشاركون فى اللقاء بأن أبناء فلسطين يحملون لدولة الإمارات كل معانى العرفان والوفاء قيادة وحكومة وشعبا، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمنهم يكنون كل الإحترام والتقدير للإمارات ورموزها الوطنية والسيادية .

وشدد المشاركون فى اللقاء عن ثقتهم بأن العهد الذى أرساه المغفور له الشيخ زايد تجاه فلسطين وشعبها أمانة فى يد وقلب قيادة الإمارات وشعبها الشقيق، مطمئنين تماما بأن دولة الإمارات ستستمر فى الدفاع بثبات عن حق الفلسطينيين فى الدولة والكرامة.