فيديو .. محمد بن زايد : موقف الإمارات ثابت وراسخ فى دعم قيام دولة فلسطينية

وشدد بن زايد، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد، على أن خيار الإمارات للسلام لن يكون على حساب دعمها الراسخ والعميق للشعب الفلسطينى الشقيق .
وأكد بن زايد حرص الإمارات على رعاية وأمان الجالية الفلسطينية، مُرحباً بجهود القائمين على إنشاء نادى الصداقة الإماراتى الفلسطينى .
وأوضح أن دولة الإمارات ستستمر فى دعم القضية الفلسطينية على خطى الدعم التاريخى الذى قدمته الإمارات، وهو موقف نابع من قناعة متجذرة ولا تغيره أية إعتبارات .
وأشاد ولى العهد أبو ظبى بالنجاحات التى حققتها الجالية الفلسطينية على أرض الإمارات وأسهمت تلك النجاحات فى نمو وإزدهار الدولة، معرباً عن تطلعه فى المرحلة المقبلة فى إستمرار العطاء الإيجابى للجالية الفلسطينية الكريمة وأبنائها، مؤكدا بأن الإمارات ستكون دوما الحاضنة الأمينة لكم ولأسركم .
وجاء ذلك خلال إنطلاق أعمال نادى الصداقة "الإماراتى الفلسطينى"، مساء اليوم، بمبادرة من وجهاء وشخصيات ورجال أعمال من أبناء الشعبين الإماراتى والفلسطينى الشقيقين.
وفى ختام جلسته صدر بياناً يشيد بالدور التاريخى لدولة الإمارات العربية المتحدة فى دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه التاريخية الثابتة .
وأضاف المشاركون فى اللقاء بأن أبناء فلسطين يحملون لدولة الإمارات كل معانى العرفان والوفاء قيادة وحكومة وشعبا، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمنهم يكنون كل الإحترام والتقدير للإمارات ورموزها الوطنية والسيادية .
وشدد المشاركون فى اللقاء عن ثقتهم بأن العهد الذى أرساه المغفور له الشيخ زايد تجاه فلسطين وشعبها أمانة فى يد وقلب قيادة الإمارات وشعبها الشقيق، مطمئنين تماما بأن دولة الإمارات ستستمر فى الدفاع بثبات عن حق الفلسطينيين فى الدولة والكرامة.
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