رئيس تونس يحذر أحزاب بلاده من مناورات الإخوان

حذر الرئيس التونسى قيس سعيد، الأحزاب البرلمانية فى بلاده من مناورات الإخوان ضد الحكومة الجديد، وذلك قبل ساعات من الجلسة البرلمانية المخصصة للمصادقة على الحكومة الجديدة.





ووفقا لبوابة "العين الإخبارية"، حمل بيان رئاسى رسالة إلى الأحزاب السياسية، تؤكد على "أن الدولة التونسية، ومؤسساتها يجب أن تسمو فوق كل حسابات".

وكان الرئيس سعيد اجتمع، اليوم الإثنين، بممثلى حركة النهضة الإخوانية، وحزب التيار الديمقراطى، وتحيا تونس، وحركة الشعب القومية، فى قصر قرطاج، حيث تطرق إلى مسار تكوين الحكومة والصعوبات التى اعترضته حتى الآن.

وبحسب البيان، أكد سعيد حرصه على تحقيق الاستقرار السياسى الضرورى للنهوض بالبلاد، والتسريع فى مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسى التى طال انتظارها.

وبحسب البوابة، أكدت مصادر أن قيس سعيد حذر رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشى، من أى محاولة لضرب حكومة المشيشى التى اقترحها الرئيس التونسى بعد أيام من المصادقة عليها، معتبرا بأن ذلك عملا غير وطنى.

وأضافت المصادر، أن سعيد عبر خلال الجلسة عن انزعاجه من سياسات الإخوان، وعملهم على زعزعة الاستقرار العام، خاصة بعد اختيار المشيشى لتشكيل حكومة تتكون من 28 وزيرًا.