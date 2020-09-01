- 1/2
- 2/2
تضمن القرار الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": بناء على ما أحيل من ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة فى وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالى فى الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين، أمرنا بما هو آت:
أولاً: تنهى خدمة الفريق الركن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً: الموافقة على ما عرضه علينا ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
ثالثاً: يعفى صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.
رابعاً: إحالة كل من:
1 ـ يوسف بن راكان بن هندى العتيبى، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن على بن محمد الخليفه للتحقيق.
خامساً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل..أوامر ملكية سعودية بإنهاء خدمة عسكريين وإحالتهم للتحقيق فى قضايا فساد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.