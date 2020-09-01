عاجل..أوامر ملكية سعودية بإنهاء خدمة عسكريين وإحالتهم للتحقيق فى قضايا فساد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا ملكيا بإنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد وإعفاء نائب أمير منطقة الجوف من منصبه وإحالتهما مع عدد من الضباط والموظفين المدنيين فى وزارة الدفاع للتحقيق.





تضمن القرار الذى نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": بناء على ما أحيل من ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة فى وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالى فى الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين، أمرنا بما هو آت:

أولاً: تنهى خدمة الفريق الركن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً: الموافقة على ما عرضه علينا ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

ثالثاً: يعفى صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركى بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.

رابعاً: إحالة كل من:

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1 ـ يوسف بن راكان بن هندى العتيبى، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن على بن محمد الخليفه للتحقيق.

خامساً: تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.