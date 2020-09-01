سماع دوى انفجارات فى سماء دمشق

وأعلنت السلطات السورية، أمس الأحد، مصرع شخص وإصابة 15 آخرون جراء انفجار لغم فى محيط قرية الحمرا بريف حماة الشمالى الشرقى.
وبحسب وكالة "سانا" السورية، فإن لغما من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء قيام مجموعة من الفلاحين بأعمال زراعية فى محيط قرية الحمرا المحررة من الإرهاب بريف حماة الشمالى الشرقى، ما تسبب بمصرع أحد الفلاحين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.
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