العربية : باشاغا سيعود لعمله .. ولقاء مرتقب له مع السراج غدا

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وأشارت المصادر إلى عقد لقاء مرتقب غدا الثلاثاء بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وفتحى باشاغا.
وكان فايز السراج أعلن، الجمعة الماضى، فى بيان "إيقاف وزير الداخلية فتحى على باشا آغا احتياطيا عن العمل، ومثوله للتحقيق الإدارى أمام المجلس الرئاسى خلال أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ صدور هذا القرار".
ورد باشاغا الذى كان فى زيارة إلى تركيا فى بيان نشره السبت الماضى على حساب وزارة الداخلية فى "فيس بوك" معربًا عن استعداده للخضوع لتحقيق، لكنه طالب بأن يتم بثه بشكل حى من أجل الشفافية.
ولدى عودته إلى طرابلس، مساء السبت، قال باشاغا فى مطار معيتيقة للصحفيين: "أنا لست ضد أى مجموعة ولا ضد أى فرد، أنا أتكلم عن حالة مرضية اسمها الفساد"، فى اتهام مباشر للسراج وحكومته بالفساد.
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