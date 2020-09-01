فيديو .. حريق ضخم فى ريف حماة بسوريا 

استطاعت فرق الإطفاء منذ قليل السيطرة على حريق ضخم استمر ساعات فى منطقة الغاب فى ريف حماة السورية، وأجبر عددا من الأسر على مغادرة منازلها، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".





وأكدت مصادر محلية من المنطقة أن الحريق الآن فى مرحلة التبريد بعدما استطاع أفراد الإطفاء والدفاع المدنى إخماد ألسنة اللهب، وتطويق الحرائق فى عين الكروم وتحديدا فى منطقة مشتى الشلاهمة وبالاتجاه الأعلى. وأكدت المصادر أن الخسائر اقتصرت على الماديات إذ التهمت النيران بعض أشجار الزيتون فى المنطقة إضافة إلى احتراق سيارة، ونفوق بقرة لأحد المزارعين بعدما فشل فى إنقاذها فى حى الدورة حيث رحل الناس من بيوتهم هربا. وحول أسباب الحريق استبعدت المصادر أن يكون مفتعلا كما يردد البعض، وقال أحد القاطنين هناك إن الحرارة الشديدة قد تكون هى العامل الأساسى للحريق.

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