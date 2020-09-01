مقتل جنديين سوريين فى قصف إسرائيلى غربى دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلا عن مصدر عسكرى، بمقتل جنديين سوريين وجرح سبعة آخرين فى قصف صاروخى إسرائيلى، ليل الإثنين - الثلاثاء، غربى العاصمة السورية دمشق.





وقال المصدر العسكرى وفقا لـ"سانا"، إن إسرائيل نفذت، فى تمام الساعة 22.40 مساءً، ضربات صاروخية من اتجاه هضبة الجولان على مواقع عسكرية سورية تقع فى جنوب العاصمة دمشق . وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت "معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها". وأضاف أن الضربات الجوية الإسرائيلية أدت "إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود ووقوع أضرار مادية".

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