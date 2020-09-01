عاجل .. التحالف العربى يدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركى المالكى، إن القوات المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية، وفقا لـ"رويترز".
يشار إلى أن التحالف العربى ، قصف، أمس الإثنين، مواقع حوثية فى مأرب والجوف، ردًا على استهداف ميليشيا الحوثى مطار أبها الدولى السعودى بطائرة مسيرة مفخخة.
وكان العقيد الركن تركى المالكى المتحدث باسم التحالف، قد صرح بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من الحوثيين، ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردعهم بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.
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