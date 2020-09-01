حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر سبتمبر

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ34 «شهر سبتمبر 2020».
وأشار البرنامج –عبر حسابه على تويتر- إلى أنه للتحقق من نتائج الأهلية، يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.
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