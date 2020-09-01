وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

كشفت شركة الخدمات الأرضية، عن توفر وظائف تقنية وإدارية شاغرة؛ للعمل بالشركة في محافظة جدة. وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية ” مسؤول أول بيانات التدريب، مدير سلسلة التوريد، مدير الموارد البشرية”. واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب، ولديه خبرة من سنتين إلى 10 سنوات وفقًا للوظيفة التي سيتقدم لها. ويمكن الإطلاع على المزيد من التفاصيل والتقديم عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــا

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