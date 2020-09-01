مصرف لبنان: رفع رؤوس المال إلزامى للبنوك ومن لن يلتزم سيكون خارج السوق

وأضاف سلامة، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، بأنه يجب إعادة نحو 30% من الأموال التى خرجت من البنوك اللبنانية، لافتا إلى أن هناك 19.5 مليار دولار موجودات فى مصرف لبنان غير موضوع الذهب، ونحن مستمرون بدعم المواد الأساسية من طحين ومحروقات وغيرها.
وكان مصرف لبنان المركزى قد أخطر البنوك المحلية أن تتحوط لخسائر تبلغ 45 % فى حيازاتها من سندات الخزينة بالعملة الأجنبية، بحسب تعميم من البنك المركزى.
وأبلغ ملحق للتعميم الصادر بتاريخ 26 أغسطس، البنوك بتجنيب مخصصات لخسارة قدرها 1.89 % على ودائعها بالعملة الصعبة لدى البنك المركزى استحقاق أقل من سنة، لكن دون حساب خسائر على حيازاتها من شهادات الإيداع بالليرة اللبنانية.
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