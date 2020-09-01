ارتفاع قتلى القصف الإسرائيلى على سوريا إلى 11 شخصا

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكرى، قالت إن إسرائيل نفذت، فى تمام الساعة 22.40 مساء الإثنين، ضربات صاروخية من اتجاه هضبة الجولان على مواقع عسكرية سورية تقع فى جنوب العاصمة دمشق.

وذكر المصدر أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت "معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها".