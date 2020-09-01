المشيشى: نخشى على مستقبل تونس بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة

وأبدى المشيشى خلال الجلسة مخاوفه على "مستقبل البلاد"، بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة حسب قوله، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة فى تونس".

وقال رئيس الحكومة المكلف في كلمته أمام النواب: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفا: "الشعب التونسى يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".

كما أكد أن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على الملفين الاقتصادى والاجتماعى، وسيؤكد على ترشيد نفقات الدولة.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد كلف وزير الداخلية هشام المشيشى بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما تقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، منتصف يوليو الماضى، باستقالتها.

ويرى متابعون أن مصير حكومة المشيشى مازال يتسم بالغموض، إذ أن مواقف الأحزاب مازالت تتراوح بين المساندة والرفض.