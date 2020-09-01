عاجل.. بدء جلسة البرلمان التونسى للتصويت على حكومة المشيشى

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، قد كلف وزير الداخلية هشام المشيشى بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعدما تقدمت الحكومة، برئاسة رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ، منتصف يوليو الماضى، باستقالتها.

ويرى متابعون أن مصير حكومة المشيشى مازال يتسم بالغموض، إذ أن مواقف الأحزاب مازالت تتراوح بين المساندة والرفض.