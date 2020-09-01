أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة "إرهابيين" بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.
وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة".
وأضافت، أن "المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم والإطاحة بهم بالتعاقب كونهم من الهاربين إلى خارج المحافظة منذ أيام عمليات التحرير".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القبض على ستة إرهابيين بينهم امرأة فى العراق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.