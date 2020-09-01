ماكرون : مستعدون لتنظيم مؤتمر دولى لدعم لبنان منتصف أكتوبر

أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استعداده لتنظيم مؤتمر دعم دولى جديد لدعم لبنان خلال الشهر المقبل، وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك تزامنًا مع ضغوطه على القوى السياسية فى بيروت للإسراع بتشكيل حكومة جديدة، وبمهمة محددة.





ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال ماكرون فى حوار مع ممثلين عن المجتمع المدنى والأمم المتحدة: "نحن فى حاجة إلى التركيز فى الأشهر الستة المقبلة على الطوارئ، وأن نستمر فى حشد المجتمع الدولى". وخلال اللقاء الذى جرى على متن حاملة المروحيات "تونير" فى مرفأ بيروت، أضاف الرئيس الفرنسى: "أنا مستعد لننظم مجددًا، ربما بين منتصف ونهاية أكتوبر مؤتمر دعم دولى مع الأمم المتحدة".

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