إطلاق نار جنوب بيروت والجيش يتدخل

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار بعد الظهر، في منطقة خلدة عند المدخل الجنوبي لدوحة عرمون جنوب العاصمة بيروت، التي شهدت توترا أمنيا الأسبوع الفائت.

ولفتت الوكالة إلى أنه فور حدوث إطلاق النار تدخل عناصر الجيش اللبناني المنتشرين في المنطقة التي شهدت توترا (أمام سنتر شبلي وسوبر ماركت رمال)، لتهدئة الوضع، وأخضعت السيارات المتوجهة إلى المنطقة للتفتيش الدقيق.

وكانت منطقة خلدة، التي تعد المدخل الجنوبي الرئيسي للعاصمة اللبنانية، شهدت الخميس الماضي اشتباكات عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الاشتباكات وقعت إثر خلاف بين عدد من الشبان، تطور إلى اشتباكات عنيفة استخدمت خلالها الأسلحة النارية.