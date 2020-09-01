رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020 نظام ثلاثة وخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

هند السوليه - الرياض - نتيجة الدبلومات الفنية 2020 حيث قامت وزارة التربية و التعليم الفني بالإعلان عن أنها قامت بتخصيص بوابة للتعليم الفني لمعرفة النتيجة من خلال شبكة الإنترنت عن طريق القيام بكتابة أسم الطالب و رقم جلوسه فقط لا غير، وهذه طريقة بسيطة على الطلاب ولقد تم الإعلان خلال موقع التربية والتعليم بأن سوف يتم اعتماد النتيجة بعد ساعات قادمة قليلة، وقد قام الوزير بإعطاء جرعة تفاؤل للطلبة حيث أنه أعلن بأن جميع النتائج سوف تكون مرضية وجيدة لكل الطلاب مقارنة بنتائج السنوات الماضية القليلة.

استعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2020

سوف يمكن لجميع الطلاب في كل أنحاء الجمهورية المصرية بالاستعلام عن النتيجة بأبسط الطرق، وطريقة الاستعلام عن النتيجة تكون كالآتي: أ

تقوم أولا بزيارة الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية و التعليم ثم قم باختيار البوابة الخاصة بالتعليم الفني. قم بكتابة أسم الطالب ثم رقم الجلوس في أماكنهم المخصصة لهم وقم بتحديد نظام المدرسة و نوع الدبلوم. قم بالنقر على كلمة عرض النتيجة وأنتظر القليل من الوقت لكي تظهر النتيجة أمامك.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات

يمكن لجميع الطلاب الولوج إلي الرابط الخاص بنتيجة الدبلومات من هنا وقامت وزارة التربية و التعليم الفني بتحذير أن الموقع الرسمي الخاص بها يوجد عليه إقبال شديد عن طريق العديد من الطلاب وأولياء أمورهم.

فإذا وجدت أي مشكلة أثناء الدخول على الموقع ينصح بمحاولة الدخول عليه في وقت لاحق لكي يستطيع الطالب من أن يقوم بمعرفة نتيجته وتابعونا وسيصلكم كل جديد خاص بنتيجة الدبلومات الفنية.