تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد على النايل سات .. اعرف تردد 2020  Libya Sport على عرب سات

هند السوليه - الرياض - تعاظم البحث حول تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد على النايل سات حيث هذة القناة تتميز بعرضها للعديد من البطولات الرياضية المميزة ومن هذه المباريات مباريات الدوري الليبي، مباريات كأس الفاتح، مباريات كأس إيطاليا، مباريات الدوري الايطالي، مباريات الدوري الإسباني، وغيرها من البطولات الاخرى التي تعرض عبر شاشة القناة.

تردد قناة ليبيا الرياضية الجديد على النايل سات

تعرض القناة العديد من البرامج الشيقة على شاشتها كما انها تتميز بعرضها أستوديو تحليلي قبل وبعد كل مباراة يضم افضل المحللين الرياضيين الموجودين في ليبيا والعالم العربي، ومن افضل البرامج برنامج الكره والناس: من أكثر البرامج مشاهدة بين جمهور كرة القدم الليبي حيث يعرض توقعات المباريات قبل إقامتها بدقائق،برنامج دقيقة: يختص برنامج دقيقة بإقامة الأستوديو التحليلي لمباريات الدوري الليبي. برنامج رياضة نت: هو أول البرامج الرياضية التي يتم بثها على شاشة قنوات الرياضة الليبية، حيث يقوم بتقديم هذه البرامج أشهر الإعلاميين الرياضيين.

القمر الصناعي : نايل سات.

– التردد : 11766 .

– معدل الاستقطاب : أفقي .

– معامل الترميز : 27500 .

– معامل تصحيح الخطأ : 3/4 .

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تردد قناة 2020 Libya Sport

كما ان القناة تقوم بتغطية العديد من البطولات الأخرى غير كرة القدم ومنها كرة السلة والتنس وغيرة من الالعاب الرياضية الاخرى التي تعرض عبر شاشة القناة، كما ان القناة قد نجحت في بث عدد كبير من البطولات والمسابقات الرياضية الكبرى ومنها بطولة دوري أبطال أوروبا وكذلك بطولة الدوري الأوروبي.

يمكنك استقبال تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال هذا التردد :

القمر الصناعي: نايل سات

التردد:11721

التشفير: مجاني.

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

معدل الترميز: 27500