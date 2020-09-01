وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على تعزيز الهدنة فى ليبيا

وقال دى مايو، خلال زيارته: "نعمل على تعزيز الهدنة فى ليبيا، وسأتوجه إلى طبرق للقاء رئيس البرلمان الليبي".
وبحسب وكالة "نوفا" الإيطالية، فأنه من المقرر أن يبحث دى مايو مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عدد من الموضوعات منها الملف الصناعى والتجارى.
يأتى ذلك فى وقت جرى فيه توقيف وزير الداخلية فتحى باشاغا عن العمل على خلفية خلاف بينه وبين رئيس المجلس الرئاسى فايز السراج.
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