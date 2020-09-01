السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

أرجأت محكمة سودانية، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع #عمر_البشير، و27 من كبار معاونيه في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى جلسة 15 سبتمبر الجاري، لتدوين بيانات عدد من المتهمين، إلى جانب الاستماع لرد ممثل الاتهام على طلبات الدفاع.
ورفضت المحكمة - في جلستها اليوم - الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسة الماضية، بوقف إجراءات المحاكمة، وقررت استمرار جلساتها، مع تأكيد الالتزام بالإجراءات الصحية المتعلقة بتعقيم وتطهير القاعة، لحين توفر قاعة بديلة.
واستجوبت المحكمة عددا من المتهمين، خلال الجلسة التي حضرها النائب العام السوداني المستشار تاج السر الحبر، ودونت بياناتهم الأولية.
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