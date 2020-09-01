أطراف اتفاق السلام بالسودان تبحث الجدول الزمنى لتنفيذه

وذكر مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن وفود الحكومة والحركات المسلحة، الموقعة على اتفاق جوبا، عقدوا أول اجتماع مشترك بعد توقيع الاتفاق اليوم فى جوبا، وترأس وفد الحكومة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو.

ومن المقرر التوقيع النهائى على اتفاق السلام بعد إعداد المصفوفة الزمنية وآليات تنفيذه.

وقال الهادى إدريس رئيس الجبهة الثورية، فى تصريح، إن الاجتماع ناقش الترتيبات اللازمة التى يجب اتخاذها عقب مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام، لافتا إلى أن هناك قضايا تتعلق بالجداول ووضع المصفوفة الزمنية لتنفيذ الاتفاق، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت وعمل فنى".

وأكد إدريس، أن الاجتماع أكد على مواصلة العمل بنفس الروح التى سادت عملية التفاوض لتنفيذ مصفوفة اتفاق السلام، مضيفا "نحن مدركون للتحديات الاقتصادية والسياسية التى يمر بها السودان، والتى لا يمكن تجاوزها بدون التعاون المشترك بين كافة الأطراف".

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وأكد استعداد الجبهة الثورية السودانية لتحمل مسئولياتها من الآن والمساهمة فى تعزيز استقرار السودان، موضحا أن لجنة الوساطة الجنوبية حددت فترة لا تتجاوز أسبوعين لوضع مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام.

ومن جانبه، قال منى مناوى رئيس حركة جيش تحرير السودان "إن اتفاق السلام الذى تم توقيعه بالأمس، سيؤدى إلى إنهاء كل الأزمات التى ظل يعانى منها السودان طيلة الستين عاما الماضية".

وأضاف : يجب علينا أن نحدد أولويات مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام المتمثلة فى المسائل الإنسانية، خاصة فيما يتصل بقضايا النازحين واللاجئين والقضايا الإقتصادية، مشيرا إلى ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمواطن السودانى، الأمر الذى يتطلب تكاتف وتضافر جهود كافة الأطراف لمعالجة هذه القضايا.