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الأردن يسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

0 نشر
أ ش أ 2020-09-01 18:55 0 تبليغ

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وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الإصابات الجديدة وفق الموجز الإعلامى الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة قد توزعت على النحو الآتى : 59 حالة محليّة 54 منها فى العاصمة عمّان (52 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان تحت الاستقصاء)، و 4 حالات فى محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، وحالة فى محافظة جرش، تحت الاستقصاء، كما سجلت 4 حالات خارجيّة لقادمين من الخارج ممّن يقيمون فى فنادق الحجر.

وأشار الموجز إلى تسجيل 56 حالة شفاء، منها 30 حالة فى مستشفى الأمير حمزة، و25 حالة فى المنطقة الخاصّة بعزل المصابين فى البحر الميّت، وحالة واحدة فى مستشفى الملكة علياء.

كما تم إجراء 10861 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات التى أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 839241 فحصاً.

 

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