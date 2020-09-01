أخبار عربية

الأردن يستنكر محاولة الحوثى استهداف مطار أبها السعودى

0 نشر
عبير العدوى 2020-09-01 19:59 0 تبليغ

Advertisements

وفى بيان له، أعلن الناطق الرسمى باسم الخارجية، السفير ضيف الله على الفايز، استنكار الأردن ورفضه التام لهذا العمل الإرهابى، مؤكدًا وقوف بلاده بجانب فى وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

واعتبرت الخارجية الأردنية، أن أى تهديد لأمن السعودية، هو بمثابة تهديد للمنطقة العربية بالكامل.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد الماضى، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية فى اليمن، والممولة من إيران، لاستهداف مطار أبها الدولى.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأردن يستنكر محاولة الحوثى استهداف مطار أبها السعودى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا