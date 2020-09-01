الأردن يستنكر محاولة الحوثى استهداف مطار أبها السعودى

وفى بيان له، أعلن الناطق الرسمى باسم الخارجية، السفير ضيف الله على الفايز، استنكار الأردن ورفضه التام لهذا العمل الإرهابى، مؤكدًا وقوف بلاده بجانب السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

واعتبرت الخارجية الأردنية، أن أى تهديد لأمن السعودية، هو بمثابة تهديد للمنطقة العربية بالكامل.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الأحد الماضى، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية فى اليمن، والممولة من إيران، لاستهداف مطار أبها الدولى.