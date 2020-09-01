مقتل قيادى روسى فى محافظة درعا جنوب سوريا

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال قيادى فى الجبهة الجنوبية التابعة للفصائل السورية المسلحة: "أطلق مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية الرصاص على قيادى فى الفيلق الخامس التابع للقوات الروسية فى محافظة درعا محمد المصرى، والمعروف بالصحن فى بلدة الحراك بريف درعا الشمالى الشرقى، ما أدى إلى مقتله على الفور".

وأكد القيادى: "قام عناصر من شباب السنة الذين ينتمون لما يسمى بالجيش السورى الحرـ الموالى لتركيا، كان الصحن أحد قادته فى بلدة بصرى الشام، بنشر عدة حواجز، ولم يتمكنوا من إلقاء القبض على الفاعلين، وتشير الاتهامات إلى عناصر تابعين للقوات الحكومية السورية بعد تكرار عمليات استهداف عناصر الفيلق الخامس وأبرزها استهداف حافلة تقل عناصر من الفيلق فى 20 يونيو الماضى، حيث قتل 12 وأصيب أكثر من 25 آخرين لدى عودتهم من دورة تدريبية فى قاعدة روسية فى محافظة اللاذقية".

وكشف القيادى عن أن "المصرى تعرض للاعتقال فى شهر يونيو الماضى من قبل قوات الأمن السورية فى مدينة دمشق، رغم توقيعه على مصالحة وانضمامه للقوات الروسية التى تدخلت وأطلقت سراحه".

وفي محافظة الرقة، قالت مصادر محلية فى ريف الرقة الغربى، إن "ثلاثة عناصر على الأقل من القوات الحكومية قتلوا وأصيب آخرون إثر سقوط قذيفة صاروخية على تجمع للقوات الحكومية فى منطقة بئر أبو قطاش قرب من منطقة الرصافة بريف الرقة الجنوبى الغربى".