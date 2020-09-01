لبنان: 469 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا 

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 469 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. لبنان: 469 إصابة و4 وفيات جديدة بكوروناالمجلس الأعلى للدفاع في لبنان يمدد التعبئة العامة بسبب تفشي كورونا حتى نهاية 2020

وبذلك يرتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 17777 إصابة.

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