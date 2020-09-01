المغرب : 1191 إصابة جديدة بكورونا و1327 حالة شفاء خلال 24 ساعة

ذكر بيان وزارة الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ مليون و892 ألفًا و35 منذ بداية انتشار الفيروس، موضحًا أنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة، ليصل إجمالى الوفيات إلى 1184 حالة، فيما سٌجل 1327 حالة شفاء بإجمالى 48922 متعافيًا.

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